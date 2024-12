HE inclui açaí no cardápio dos pacientes

Fruto presente na refeição diária do amapaense tem propriedades nutricionais que auxiliam na recuperação.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Uma novidade que ajuda na recuperação e deixa o atendimento mais humanizado tem agradado pacientes e acompanhantes no Hospital de Emergências de Amapá. A unidade de saúde incluiu o açaí no cardápio dos pacientes internados no anexo. A iniciativa, chamada informalmente de “Dia do Açaí”, ocorre todas as segundas e sextas-feiras à tarde e já tem conquistado até os profissionais da saúde.

Segundo a nutricionista Marília Silveira, o alimento é rico em antioxidantes, vitaminas e minerais que auxiliam na recuperação, especialmente em processos de cicatrização.

A proposta vai além da nutrição: busca oferecer aos pacientes uma experiência que remeta à familiaridade do lar.

Para garantir segurança, exames laboratoriais são analisados e apenas pacientes aptos ao consumo do fruto recebem a porção.

Internado há 20 dias, Everson Baía Jardim aprovou a novidade. Ele enfatizou como a inclusão do açaí tem sido fundamental para seu bem-estar psicológico durante a recuperação.

“Mesmo estando internado, tomar açaí ajuda o psicológico a recuperar mais rápido”, disse.

A iniciativa é coordenada pela Fundação de Saúde do Amapá e já foi replicada na Unidade Estadual de Internação (UEI).