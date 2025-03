Homem que faria aniversário no Ano Novo morre ao tentar atravessar rodovia

Acidente aconteceu na BR-156, próximo à entrada do município de Pracuúba, a 280 km de Macapa.

Compartilhamentos

Reportagem em atualização

Por OLHO DE BOTO

Um homem que completaria 26 anos no dia de Ano Novo, 1º de janeiro, morreu na noite desta sexta-feira (13), após ser atropelado por um carro de passeio na BR-156, próximo à entrada do município de Pracuúba, a 280 km de Macapa.

Manoel de Jesus dos Santos Balieiro teria tentado atravessar a pista quando foi atingido por um veículo modelo Siena.

A Polícia Rodoviária Federal ainda não emitiu informações oficiais sobre a ocorrência, por isso ainda não possível apurar as circunstâncias do motorista.

Com o impacto, ele foi lançado contra o para-brisa do carro e morreu no local.