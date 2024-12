‘Indicada por Bolsonaro’, diz Randolfe sobre diretoria da Anel que autorizou aumento da conta de luz

Aumento de 13,67% na tarifa de energia no Amapá começa a valer nesta sexta (13).

Por RODRIGO DIAS

O senador Randolfe Rodrigues (PT) usou suas redes sociais para expor sua indignação com o anúncio do aumento de 13,67% na tarifa de energia no Amapá. A medida, que passa a valer a partir desta sexta-feira (13), foi anunciada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) no início desta semana.

Randolfe destacou que esta é “uma das mais tristes consequências da privatização da Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA)”, da qual sempre foi contra, e que, segundo ele, traz transtornos e danos para a população.

“Mais uma vez vamos buscar todos os meios na luta contra esse reajuste. Primeiro vou convocar essa diretoria da Aneel pra prestar esclarecimentos aqui no Senado. Esta diretoria da Aneel que foi toda indicada pelo governo anterior do senhor Jair Bolsonaro. É bom lembrar que essa mesma diretoria autorizou um reajuste ano passado de mais de 40% na energia elétrica dos amapaenses e esse reajuste foi assumido e pago pelo governo do presidente Lula”, pontuou.

O senador disse ainda que vai se unir ao senador Davi Alcolumbre (UB) e ao governador Clécio Luís, para mobilizar recursos necessários para garantir que os amapaenses não paguem mais esse reajuste.