Inspirada em Eduardo Kobra, startup santanense se prepara para a Expo Favela, em São Paulo

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Com o pensamento em capacitar jovens artistas do município de Santana, a 17 km de Macapá, uma startup criada no Baixada do Ambrósio, periferia da cidade com elevados índices de criminalidade, se prepara para um grande momento.

O empreendimento denominado Pingo de Tinta, foi inspirado nas obras do artista plástico mundialmente conhecido Eduardo Kobra, e agora se prepara para participar da Expo Favela 2024 que inicia hoje (6) a vai até domingo (8), em São Paulo. Ocasião em que irão expor seus produtos.

A Pingo de Tinta iniciou promovendo a arte através de pinturas de casas, um projeto iniciado na comunidade em 2023 denominado “Colorindo Santana”. Foi também tendo essa inspiração que alunos do local tiveram a ideia de promover a arte, incentivando a economia criativa, surgindo novos produtos como: canecas, camisas e souvenirs, com a identidade.

Através do projeto Colorindo Santana, que inicialmente tinha a ideia de pintar apenas 7 casas, a Pingo de Tinta ganhou força e agora participa de feiras, amostras e cursos. Com isso, os alunos se tornaram empreendedores, artesão, instrutores e até palestrantes. O sucesso das ações se reflete na quantidade de imóveis pintados na comunidade, que agora já são mais de 70 casas com as pinturas e traços dos jovens artistas.

Atualmente, a startup conta com 9 integrantes, com uma loja fixa dentro da comunidade, onde ocorrem a venda dos produtos que possuem características em murais com obras de artes amazônicas que ganham vida. Além disso, os itens também podem ser encontrados numa loja virtual no instagram (@pingodetinta2023). A ideia também é promover o turismo, onde os visitantes que tiverem interesse em conhecer a comunidade, terão essa oportunidade.

O CEO da Pingo de Tinta, Marlon Gurjão, explica que a oportunidade de mostrar o trabalho da startup em um evento nacional, representa uma grande oportunidade de divulgar, também, as transformações que ocorreram na comunidade.

“A Pingo de Tinta é uma prova de que através dessas qualificações, conseguimos transformar a realidade desses jovens, oportunizando se tornarem instrutores, empreendedores e artistas que realmente são. A Expo Favela será uma chance de potencializarmos nossos produtos, mostrando a nossa arte regional e com nossa identidade”, finalizou.