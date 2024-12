Jovens são lançados para fora de carro em colisão com poste; universitário morre

Acidente ocorreu na Linha E, que interliga as zonas oeste e norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um jovem de 18 anos morreu e outro ficou ferido em um grave acidente que destruiu um Peugeot antigo na noite desta quarta-feira (11), na Linha E do km 9, também conhecida como Linha Verde, com acesso pela Rodovia AP-440. A via interliga as zonas oeste e norte de Macapá.

Diogo Oliver Piedade, acadêmico de Direito e morador do bairro Infraero II, havia saído para jogar videogame. No retorno para casa, acompanhado de um amigo de 17 anos, perdeu o controle do carro em uma reta e derrubou um poste da rede elétrica.

Com a força do impacto, o motor do Peugeot foi arremessado a vários metros de distância. Testemunhas relataram que, após o choque frontal, o veículo rodopiou pela via e os dois ocupantes foram lançados para fora do carro.

Diogo morreu antes da chegada do socorro médico; seu corpo foi encontrado rente a um muro, às margens da pista. Já o passageiro sobreviveu. A polícia suspeita que ambos não usavam cinto de segurança.

No local, foi observado que um dos pneus dianteiros do veículo estava seco. Os peritos irão analisar se o pneu estourou por causa da colisão ou antes do acidente.

Com 18 anos recém-completados, Diogo estava se preparando para obter a sua primeira CNH. Ele trabalhava em uma revendedora de veículos e investia parte do salário para reformar o Peugeot, conforme informaram parentes.

A ocorrência foi atendida por militares do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) por volta de 21h.