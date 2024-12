Laranjal comemora 37 anos com extensa programação cultural e esportiva

FESTA NO SUL DO AMAPÁ

Serão cinco dias de programação no terceiro município mais populoso do Amapá

Laranjal do Jari, a terceira cidade mais populosa do estado do Amapá, localizada a 268 km de Macapá, celebra seu aniversário de 37 anos no próximo dia 17 de dezembro com uma programação diversificada que promete agitar a cidade por cinco dias consecutivos. Os eventos serão realizados na Praça do Terminal Rodoviário, no Balneário Samaúma e no Sunset Beach Club, trazendo atrações culturais, esportivas e musicais de grande destaque.

A festividade contará com inaugurações de obras, anúncios oficiais e a realização da 8ª edição da maior corrida e caminhada do Norte do Brasil só para mulheres, além de shows de artistas renomados como Henry Freitas, Maria Marçal e a famosa Aparelhagem Crocodilo Tudão.

Confira a programação completa:

13 de dezembro (sexta-feira) – Noite Secular

Local: Praça do Terminal Rodoviário

Destaques: DJ Sandro Mix, Keila Pinto e Banda, Gang dos Danados, Thayuana Lima e Aparelhagem Crocodilo Tudão.

Horário: Das 19h30 às 04h00.

14 de dezembro (sábado) – Programação diurna e noturna

Local: Praça do Terminal Rodoviário e Balneário Samaúma

Atividades: Apresentações de grupos regionais, corrida de rabeta, canoagem e shows com Liian Hills, Salomão Monteiro e Aparelhagem Crocodilo.

Horário: Das 10h00 às 04h45.

15 de dezembro (domingo) – Diurno e Noite Gospel

Local: Balneário Samaúma, Sunset Beach Club e Praça do Terminal Rodoviário

Destaques: Competição de motocross, desfile de candidatas a Rainha da Cidade e show gospel com Maria Marçal.

Horário: Das 10h00 às 23h00.

16 de dezembro (segunda-feira) – Noite Secular

Local: Praça do Terminal Rodoviário

Atrações: DJ JC O Estrela, desfile de gala das candidatas a Rainha da Cidade, show de Henry Freitas e Aparelhagem Crocodilo Tudão.

Horário: Das 19h30 às 04h45.

17 de dezembro (terça-feira) – Noite Secular

Local: Praça do Terminal Rodoviário

Destaques: Corrida e caminhada feminina, shows de Simone Mattos, Felipe Pegação e encerramento com Letícia Auoly.

Horário: Das 16h00 às 01h45.

A Prefeitura Municipal convida a população local e visitantes a prestigiar os eventos e comemorar juntos os 37 anos de história de Laranjal do Jari. A celebração promete ser inesquecível, com atrações que valorizam a cultura e o talento da região, além de grandes artistas nacionais.