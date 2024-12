Centro Municipal de Ensino Fundamental tem 22 salas de aulas e será a mais moderna das redes municipais

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

A prefeitura de Laranjal do Jari, município a 268 km de Macapá, se prepara para inaugurar, ainda em dezembro, a maior escola de uma rede municipal do Amapá. O Centro Municipal de Ensino Fundamental tem nada menos de 22 salas de aula. Mas Laranjal já tem dado bons exemplos na educação. A Escola Paulo Freire, por exemplo, foi construída num bairro antes abandonado, e acabou virando referência. Leitura e contato com as artes são algumas das prioridades.