Líder pastoral é condenado e preso por estuprar fiel após vigília religiosa

Por OLHO DE BOTO

Um homem de 38 anos, considerado líder pastoral de uma igreja evangélica de Macapá, foi condenado pela Justiça do Amapá por estuprar uma fiel.

Sentenciado a uma pena de 9 anos e 4 meses em regime fechado, ele foi preso na manhã desta quarta-feira (11), na sua residência, no Bairro Jardim Felicidade I, na zona norte da capital, por agentes da 8ª DP da capital, com apoio da Delegacia Especializada em Crimes contra a Pessoa (Decipe).

Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu no dia 23 de novembro de 2019, por volta das 5h. De acordo com a denúncia do Ministério Público que resultou na condenação, após uma vigília evangélica, da qual a vítima e o acusado participaram, ele foi até a casa dela, no Bairro Marabaixo IV, zona oeste de Macapá, com o pretexto de pedir um copo de água. Ao perceber que a mulher, estava sozinha, o líder pastoral entrou no imóvel.

“O autor agarrou-a pelos braços, puxou-a para o quarto e, utilizando-se de sua força bruta, levantando a saia dela, movido por fúria libidinosa, mesmo a vítima estando vestida com uma peça feminina íntima, chamada de body, semelhante ao maiô, forçou-a a manter relação sexual”, narra o inquérito policial sobre o caso.

Segundo a denúncia, a vítima se esforçou para evitar o abuso, procurando fechar as pernas e empurrando o agressor, mas ele tinha mais força física.

Em audiência de custódia nesta quarta-feira, a Justiça confirmou a ida dele ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) para o começo do cumprimento da pena. As autoridades não divulgaram o nome do preso.