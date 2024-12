Liderança de facção morre em confronto com o Bope

Morte ocorreu no bairro Hospitalidade, em Santana

Por OLHO DE BOTO

Um ex-detento do Instituto de Administração Penitenciária do Estado (Iapen) apontado como liderança da facção criminosa Família Terror do Amapá (FTA) acabou morto na noite deste sábado (21), em tiroteio com a Companhia de Choque do Bope.

O confronto ocorreu por volta de 20h40, numa região de periférica do Bairro Hospitalidade, em Santana, a 17 km de Macapá.

Detentor de uma extensa ficha criminal,

Wanderson da Cruz Vanziler tinha 36 anos de idade e passagens por tráfico de drogas, homicídio, roubo, latrocínio e receptação, além disso , segundo a polícia, era ele quem movimentava o comércio de armas de fogo e entorpecentes na ‘Ponte do ‘Padeiro’, região onde foi localizado durante a Operação Protetor.

As informações repassadas pelo serviço de inteligência da PM indicavam que o indivíduo era de alta periculosidade, e que ele estava armado, amedrontando moradores em frente a sua casa, situada numa área de pontes com acesso pela Avenida Brasília.

Na chegada ao local, os militares disseram ter visto quando o suspeito, com mesmas características repassadas, correu com arma em punho e se escondeu dentro de uma casa, momento em que houve o adentramento e os policiais foram recebidos a tiros.

Confronto ocorreu no bairro Hospitalidade, em Santana. Fotos: Olho De Boto

Ainda segundo a polícia, Wenderson desobedeceu às ordens para largar a pistola que tinha em mãos e optou pelo embate.

Houve revide e, ao fim da troca de tiros, o Samu foi chamado e informou que já não havia mas nada a ser feito. À frente da ação, estavam o major Wilkisson e o Coronel Kleber, ex comandante do Bope.