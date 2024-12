Macapá celebra o samba com programação especial e gratuita hoje

Baterias de escolas de samba, músicos e intérpretes se apresentarão no evento. Na imagem, a bateria da Império Zona Norte, que será uma das atrações.

Por RODRIGO DIAS

Uma programação especial e gratuita vai deixar Macapá em festa para homenagear o gênero musical que é símbolo de cultura, alegria e resistência no Amapá. A cidade vai comemorar o Dia Municipal do Samba.

A festa acontece na sede da Escola de Samba Império da Zona Norte, a partir das 19h. Reforçando: a entrada é gratuita.

Instituído pela Lei nº 2.536/2021, o Dia Municipal do Samba é uma homenagem ao cantor e compositor Illan do Laguinho, figura icônica do samba em Macapá, que faleceu em 2015. A lei foi proposta pelo vereador Claudiomar Rosa, irmão de Illan, que destacou o significado da data.

“É uma forma de reverenciar o legado de Illan, ao mesmo tempo em que celebramos a beleza e o sagrado do samba e do carnaval”, afirmou Claudiomar.

Programação

Embora a data oficial seja 2 de dezembro, o evento principal será realizado hoje e contará com um tributo a Illan do Laguinho e outros grandes nomes do samba local, como Malafaia do Cavaco. Entre as atrações, estão baterias de escolas de samba e artistas renomados:

Baterias: Surfista (Maracatu da Favela) e Bateria Show (Império da Zona Norte).

Shows: Meio Dia da Imperatriz, Jorginho do Cavaco, Grupo Na Pegada, Francisco Lino, Silmara Lobato, Grupo Sambarte e Dja Kassianio.

Valorização da cultura local

O Dia Municipal do Samba é mais do que uma celebração musical; é um momento de exaltar a cultura e os artistas que mantêm viva a tradição do samba em Macapá. O evento reforça o orgulho local e promove a união da comunidade em torno de um legado que transcende gerações.

Serviço

Data: 12 de dezembro

Horário: a partir das 19 horas

Local: Sede da Escola de Samba Império da Zona Norte – Rua Paula Ramos da Fonseca, 353, Jardim Felicidade