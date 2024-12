Mais de 1,7 mil policiais e bombeiros farão a segurança do Réveillon do Amapá

Evento dever receber mais de 250 mil pessoas por noite, durante os 4 dias de programação no Anfiteatro da Fortaleza de São José de Macapá.

Da REDAÇÃO

O Governo do Amapá anunciou que mobilizará mais de 1,7 mil agentes de segurança para garantir a tranquilidade durante os quatro dias de eventos do maior Réveillon da Amazônia, que acontecerá de 28 a 31 de dezembro, em Macapá.

O planejamento, coordenado pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sejusp), envolve a atuação integrada de Polícias Militar, Civil, Científica, Corpo de Bombeiros e Instituto de Administração Penitenciária (Iapen).

Com a expectativa de atrair cerca de 250 mil pessoas por noite à orla do rio Amazonas, as forças de segurança reforçarão o policiamento na capital, mas sem comprometer o atendimento nos 16 municípios do estado. Em Macapá, o evento contará com policiamento a pé, motorizado, monitoramento por drones e videomonitoramento estratégico.

Cerca de 420 agentes estarão em regime de plantão extraordinário, com um total de 1,1 mil policiais militares e 380 bombeiros atuando ao longo do período. Operações paralelas, como “Protetor”, “Papai Noel” e “Biomas”, também contribuirão para a segurança geral.

Recomendações

Para garantir a segurança do público e do patrimônio, a Sejusp divulgou orientações:

Objetos permitidos: coolers e cubas são autorizados, mas recipientes de vidro e objetos cortantes ou pontiagudos estão proibidos.

Cuidados pessoais: os participantes devem manter pertences próximos, supervisionar crianças e evitar dirigir após consumir bebidas alcoólicas.

Preservação do patrimônio histórico: a área do Anfiteatro da Fortaleza de São José contará com isolamento por disciplinadores, protegendo as muralhas e demais estruturas.

Além do reforço no policiamento, o Corpo de Bombeiros estará presente com observadores de risco e equipes de combate a incêndios. O atendimento de urgência e emergência será ampliado, e o Centro Integrado de Operações em Defesa Social (Ciodes) coordenará a comunicação entre as forças envolvidas.

A Delegacia das Mulheres e o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) no bairro Pacoval também terão reforço, enquanto o monitoramento de tornozeleiras eletrônicas será intensificado para evitar infrações.

Trânsito e logística

O Departamento Estadual de Trânsito do Amapá (Detran-AP), em parceria com outros órgãos, elaborará um plano de interdição de vias no Centro de Macapá para organizar o fluxo de veículos nos dias de evento.