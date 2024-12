Major e vereador são alvos de operação contra a pedofilia no AP

O vereador Zeca Diabo estaria entre os alvos, mas ainda não foi encontrado. O major bombeiro Aderaldo Leite está entre os presos

Por RODRIGO DIAS

Um major do Corpo de Bombeiros do Amapá e um vereador estão entre os alvos da Operação Iuvenes, deflagrada nesta terça-feira (17) por equipes da Delegacia de Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca). Todos são acusados de crimes sexuais contra menores de idade.

De acordo com as primeiras informações, a operação investiga uma rede de exploração sexual em Macapá. Além do major e do vereador Zeca Abdon, que ainda está sendo procurado, empresários, servidores públicos e um personal trainer foram alvos, além de uma mulher de 19 anos que atuava recrutando menores para relações sexuais com os investigados. Uma das meninas tinha somente 13 anos. A mais velha, 16.

No total, de acordo com a polícia, foram cumpridos 10 mandados de prisão preventiva e 16 de busca e apreensão em Macapá, Santana e Vitória do Jari. As investigações começaram em 2022 e já geraram três fases. O Portal SN confirmou que entre os presos está o major Aderaldo Leite (CBM), preso em sua residência, no bairro Marabaixo, zona oeste de Macapá. Ele foi comandante da missão para o Rio Grande do Sul, no começo deste ano.

Os mandados de prisão foram emitidos para:

Aderaldo Clementino Leite

Enzo Danilo Coutinho Carvalho

Jorge Alcindo Furtado Abidon (Zeca Abdon)

Maycon Helton Bezerra Portela

Marcielle Larissa Ferreira de Souza

Luiz Roberto de Souza

Wenderson Santos de Morais

Rafael Pantoja Lopes

Joel Merêncio da Silva

André de Sousa Santos

Um homem, que já tinha sido preso pela Dercca numa operação anterior contra a pedofilia, também atuava no recrutamento das menores. Ele foi preso hoje. Cinco presos foram levados para o Zona Oeste.

Os pagamentos, segundo as investigações, seriam quantias irrisórias enviadas por pix ou em dinheiro, “além de agrados como lanches”. O nome da operação em latim é uma referência às “novinhas”, expressão utilizada pelos alvos da operação.