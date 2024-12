Maquiador acusado de agenciar ‘novinhas’ negocia delação; defesa cita insegurança

O advogado Marcelo Lisboa informou na noite deste sábado (28) que Paulo Passarinho poderá fazer uma delação

Por SELES NAFES

A defesa do maquiador Paulo Passarinho, de 19 anos, acusado de agenciar garotas de programas menores de idade dm Macapá, informou que pedirá à justiça a transferência dele para um local mais seguro. Para o advogado Marcelo Lisboa, a cada avanço da operação a segurança dele dentro do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) fica mais fragilizada.

O advogado se referiu à prisão de outro empresário investigado pela Delegacia de Repressão a Crimes Contra a Criança e Adolescente (Dercca), que investiga uma rede de exploração sexual de meninas de 13 a 16 anos por empresários, servidores públicos e até um vereador de Macapá.

“Com o avanço da operação e a prisão de outro empresário, há rumores de que acontecerão outras prisões nos próximos dias e a vida e incolumidade física do mesmo (Passarinho) não possa mais ser garantida dentro do Iapen em razão dele ser supostamente o agenciador das menores de idade”, avalia o advogado.

A Operação Iumenes, deflagrada na semana passada pela Dercca, prendeu há dois dias em Santa Catarina o empresário do setor de mineração Luiz Roberto de Sousa, de 51 anos. Além dele, 9 pessoas já estão presas. Agora, o único foragido é o vereador Zeca Abdon (PL).

Marcelo Lisboa revelou que o maquiador pode fazer uma delação premiada, o que aumentaria o risco dele continuar no Iapen.

“Além disso, é notório o poder político e econômico de alguns investigados presos e ainda soltos, o que agrava a sensação de insegurança de Paulo. Outrossim, Passarinho é a parte mais vulnerável socioeconômica de toda a situação, o que agrava seu receio de represálias. Ademais, a defesa não descarta a possibilidade de uma delação premiada, pois Paulo, como já afirmado anteriormente, é apenas um humilde jovem de 19 anos”,