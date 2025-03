Márcio Serrão fala de futuro e revela que pensou em renunciar duas vezes

NO SUL DO AMAPÁ

Ao se despedir do mandato após oito anos, o prefeito de Laranjal do Jari explica como conseguiu tirar a cidade de crise

Por SELES NAFES

Depois de enfrentar anos de instabilidade política, com prefeitos sendo cassados e investigados, Laranjal do Jari experimentou outros ares nos últimos oito anos. O então novo prefeito Márcio Serrão, que tinha 38 anos quando assumiu o comando do município, conseguiu atualizar salários, pagamentos de fornecedores e organizou a prefeitura que era constantemente atingida por bloqueios judiciais. Os recursos de emenda parlamentar foram essenciais para reestruturar a cidade. Em entrevista ao Portal SN, o prefeito que se despede do mandato revelou que pensou em renunciar duas vezes. Hoje, Laranjal do Jari não é mais a mesma cidade.