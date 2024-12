Maria Marçal emociona Tartarugalzinho com show histórico

Apresentação foi o ponto alto dono evento “Tartarugalzinho para Cristo”

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

A cantora gospel Maria Marçal encantou o público, neste fim de semana, em sua estreia no estado do Amapá, durante o tradicional evento “Tartarugalzinho para Cristo”, realizado em comemoração ao Dia do Evangélico. Cerca de 3 mil pessoas se reuniram para viver uma noite de louvor, emoção e celebração da fé.

Promovido pela Prefeitura de Tartarugalzinho, cidade a 222 km de Macapá, o evento contou com uma programação rica e diversificada, que incluiu apresentações de ministérios de louvor locais, um coral e mensagens edificantes ministradas por 22 pastores da região. O ponto alto da noite foi a performance de Maria Marçal, que levou o público às lágrimas com sucessos como “Deserto”, trazendo momentos de profunda conexão espiritual.

Uma noite inesquecível para a comunidade cristã

O “Tartarugalzinho para Cristo” consolidou-se como um dos maiores eventos evangélicos do Amapá, celebrando a união e a fé da comunidade cristã. A presença de Maria Marçal deu um brilho especial à edição deste ano, marcando não apenas a sua primeira apresentação no estado, mas também um dos momentos mais emocionantes da história do evento.

“Este evento é um símbolo da nossa fé e união como comunidade. Ver tantas pessoas reunidas em uma noite tão especial, com louvores que tocam a alma, é um privilégio para Tartarugalzinho”, destacou o prefeito Bruno Mineiro (União) em seu discurso de encerramento.

Além de proporcionar uma experiência de espiritualidade única, o evento também movimentou a cidade, atraindo fiéis de várias regiões do Amapá, que lotaram a praça principal para acompanhar a celebração.