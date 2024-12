MDB anuncia apoio a Davi para presidência do Senado

Senadores entregaram uma carta com uma série de compromissos a serem assumidos pelo principal candidato a sucessão de Rodrigo Pacheco

Por SELES NAFES

A bancada do MDB no Senado anunciou, em reunião realizada nesta quarta-feira (4), apoio à candidatura do senador Davi Alcolumbre (União-AP) para a presidência da Casa, sucedendo Rodrigo Pacheco (PSD-MG) em 2025.

Os 11 senadores emedebistas entregaram a Alcolumbre uma carta de compromissos programáticos, destacando a defesa do Estado Democrático de Direito, a celeridade na tramitação de propostas em defesa da democracia e o planejamento legislativo com foco na estabilidade macroeconômica e no enfrentamento da pobreza.

Com o apoio do MDB, Alcolumbre consolida sua posição na disputa, somando agora o respaldo de bancadas que totalizam 55 senadores. Anteriormente, ele já havia recebido o apoio oficial de partidos como PL, PP, PSB, PT, PSD, PDT e seu próprio partido, o União Brasil. O PL, segunda maior bancada do Senado com 14 senadores, formalizou seu apoio em 30 de outubro, após reunião que contou com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O PT, com nove senadores, também declarou apoio a Alcolumbre em 5 de novembro, após decisão unânime da bancada.

A eleição para a presidência do Senado está prevista para fevereiro de 2025. Para ser eleito, o candidato precisa obter a maioria absoluta dos votos, ou seja, pelo menos 41 dos 81 senadores. Com os apoios já confirmados, Alcolumbre ultrapassa esse número.

Davi Alcolumbre já presidiu o Senado entre 2019 e 2021 e atualmente comanda a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), uma das mais importantes da Casa.