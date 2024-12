Moradora de Itaubal chora ao receber casa mobiliada e realizar sonho de uma vida melhor

Casas da Gente: Residencial Gilberto Miotto foi entregue ontem pela prefeitura, com recursos indicados pelo senador Davi Alcolumbre

Por SELES NAFES, de Itaubal do Piririm

Helen Ferreira Souza, casada e mãe de dois filhos, viveu por anos em uma pequena casa de madeira numa comunidade ribeirinha de Itaubal, município a 140 km de Macapá. A cada chuva, o interior de sua residência ficava completamente molhado, trazendo desafios constantes à família. Neste sábado (7), a emoção tomou conta de Helen quando ela descobriu que sua nova casa, no residencial Gilberto Miotto, seria entregue totalmente mobiliada.

O conjunto habitacional foi construído pela prefeitura de Itaubal com apoio do governo do Estado, em parceria com o projeto Casas da Gente, idealizado pelo senador Davi Alcolumbre (União) com emenda dele. A iniciativa busca beneficiar seis municípios do Amapá com habitações populares.

Em Itaubal, o residencial recebeu o nome em homenagem a Gilberto Miotto, ex-secretário de Agricultura do município, que faleceu tragicamente há cerca de três anos durante um ataque de abelhas.

Um novo lar e nova esperança

O residencial conta com imóveis de três quartos e sistemas independentes de abastecimento de água. A casa de Helen foi uma das sorteadas para receber mobília completa, incluindo camas, armários de cozinha, geladeira, fogão e TV.

“Nunca esperei. Um sonho. Moramos numa casa de palafita feita de açaizeiro e, quando chovia, eu e meu marido com meu filho mais velho a gente deitava na rede com um guarda-chuva até passar a chuva. Depois a gente espremia a rede para dormir”, relembrou emocionada a nova moradora.

A prefeitura de Itaubal concluiu a obra em cerca de um ano e meio para o programa Casas da Gente. O primeiro habitacional, com quase 90 residências, foi inaugurado em Pedra Branca do Amapari, a 187 km de Macapá.