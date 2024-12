Mototaxista é arremessado ao colidir com ônibus

Acidente ocorreu na Rua Quatro, no Bairro Marabaixo 2, zona oeste da capital do Amapá.

Por OLHO DE BOTO

Um motociclista de 64 anos foi violentamente atingido por um micro-ônibus após avançar pela Rua Quatro, no Bairro Marabaixo 2, zona oeste de Macapá. O acidente aconteceu no início da tarde de hoje (9), por volta das 13h.

Uma câmera instalada próxima ao cruzamento registrou a colisão. As imagens mostram que o motorista do micro-ônibus seguia pela via preferencial e não teve tempo para frear ou desviar da motocicleta.

Com o impacto, Raimundo Loureiro da Conceição foi arremessado contra o asfalto e ficou desacordado.

Quando o Batalhão de Policiamento de Trânsito (Bptran) chegou ao local, o idoso já havia sido socorrido para o hospital. As últimas informações indicam que ele passou por procedimentos cirúrgicos e segue sob observação.

O motorista do micro-ônibus prestou esclarecimentos e foi submetido ao teste do etilômetro, que confirmou que ele não estava embriagado.