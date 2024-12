Muitas emoções: 200 mil vozes cantam com Roberto Carlos no 1º dia de Réveillon do AP

Cerca de 200 mil pessoas passaram pela 1ª noite do Réveillon do Amapá, na noite de ontem (28), segundo estimativa do Corpo de Bombeiros.

Da REDAÇÃO

Além de um show histórico, a apresentação do Rei Roberto Carlos levou ao complexo do anfiteatro da Fortaleza de São José um público recorde para o local. Cerca de 200 mil pessoas passaram pela 1ª noite do Réveillon do Amapá, na noite de ontem (28), segundo estimativa do Corpo de Bombeiros.

O show marcou a abertura oficial da programação de quatro dias, que ainda terá pela frente hoje (29) dezenas de artistas amapaenses, e nomes como Alok, Alceu Valença, João Gomes e Pablo.

Em coro, as pessoas cantaram e reviveram momentos da vida marcados pelas canções do rei, numa noite que foi uma verdadeira celebração da nostalgia, emoção e romantismo às margens do Rio Amazonas.

Com um repertório repleto de clássicos que marcaram gerações, Roberto começou o show cantando “Emoções”, um dos maiores sucessos do artista, que embalou os milhares de fãs que lotaram a área do anfiteatro da Fortaleza de São José de Macapá.

Foram duas horas de espetáculo com canções clássicas da carreira do cantor como “Detalhes”, “Além do Horizonte” e “Nossa Senhora”, e sucessos mais recentes como o tema da novela Salve Jorge, “Sereia” e “Esse Cara Sou Eu”.

Ao entrar no palco, Roberto Carlos agradeceu a presença dos fãs e ressaltou o “privilégio de participar de uma festa como o maior Réveillon da Amazônia”.

A programação, que terá quatro dias de festa, é resultado da parceria entre Governo do Estado, iniciativa privada, responsável pelo pagamento dos cachês das atrações nacionais, Ministério do Turismo e senador Davi Alcolumbre. Horas antes do show, o governador Clécio Luís, visitou os espaços de empreendedorismo e cumprimentou o público presente.

“A abertura do maior Réveillon da Amazônia foi um momento histórico para o Amapá. O rei da música romântica emocionou os milhares de fãs no anfiteatro da Fortaleza de São José de Macapá, consolidando nosso estado como um destino turístico nacional e internacional, movimentando nossa economia e trazendo alegria para o nosso povo”, destacou o governador.

Roberto Carlos encerrou o show com o último lançamento “Eu Ofereço Flores”, composta por ele em homenagem aos fãs que acompanham a carreira dele desde a Jovem Guarda.

A apresentação encerrou com a tradicional distribuição de rosas vermelhas, um carinho que virou marca registrada do rei nos espetáculos.