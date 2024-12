“Não me deixe, meu filho”, diz catadora de lixo ao ver filho assassinado a tiros

O crime ocorreu por volta das 21h, no Bairro Muca, na zona sul de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Criminosos invadiram a casa de uma mulher que trabalha como catadora de materiais recicláveis em vias públicas e assassinaram o filho dela a tiros na noite desta segunda-feira (23). O crime ocorreu por volta das 21h, no Bairro Muca, na zona sul de Macapá.

Franciney dos Santos Ferreira, de 25 anos, morava com a mãe em um casebre, com o telhado tomado por vegetação, na Avenida Tereza Maciel Tavares. Ele estava sozinho no momento em que foi atacado por pelo menos dois homens em uma motocicleta, conforme apurou o delegado Paulo Moraes, da Delegacia de Homicídios.

O perito Odair Monteiro confirmou que o jovem foi atingido por seis disparos. Os primeiros levantamentos feitos no local pelas polícias Civil e Militar indicam que Franciney era usuário de drogas e, possivelmente, foi sentenciado à morte por dívidas com traficantes da região. Até o momento, ninguém foi preso ou identificado.

Os investigadores acreditam que os criminosos já estavam rondando a casa e esperaram a mãe da vítima sair para cometer o crime. Quando ela voltou, desesperada, precisou ser consolada por uma policial.

“Não me deixe, meu filho, como é que eu vou viver nessa casa?”, dizia ela, aos prantos.

Quem tiver informações que possam ajudar a elucidar o crime pode entrar em contato com o disque-denúncia da Delegacia de Homicídios pelo número (96) 99170-4302.