Nova agência da Caixa em Oiapoque alcança 6 mil famílias do Bolsa Família

Da REDAÇÃO

O município de Oiapoque, a 590 km de Macapá, inaugurou, nesta sexta-feira (06), a nova agência da Caixa Econômica Federal. A cerimônia contou com a presença do superintendente da Caixa, Rafael Bento, e do senador Randolfe Rodrigues (PT), marcando uma transformação no acesso a serviços bancários na região.

Atualmente, mais de 6 mil famílias, representando mais de 16 mil pessoas – mais da metade da população da cidade – são beneficiárias do Bolsa Família em Oiapoque. Antes da inauguração, os serviços eram realizados de maneira precária em um contêiner improvisado, resultando em longas filas e a necessidade de deslocamento até Macapá, a capital, para resolver questões bancárias ou receber benefícios.

“Não se trata apenas de inaugurar um banco, mas de devolver dignidade à população de Oiapoque. Após ouvir as reivindicações da comunidade, trabalhamos para mudar essa realidade. Hoje entregamos uma agência moderna, capaz de atender às demandas da cidade”, afirmou o senador Randolfe Rodrigues.

A agência conta com quatro caixas eletrônicos para autoatendimento e funcionará de segunda a sexta-feira, das 10h às 15h, oferecendo um ambiente mais adequado e acessível para os moradores. A inauguração simboliza não apenas um avanço na prestação de serviços, mas também um passo importante na inclusão social e financeira das famílias de Oiapoque.