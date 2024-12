Novo prefeito de Laranjal revela plano para atrair empresas e turistas

Em entrevista ao SNTV, Teddy Corrêa (União) avalia que o município se reestruturou na gestão Márcio Serrão, e agora o objetivo é gerar empregos

Compartilhamentos

Por SELES NAFES, de Laranjal do Jari

Depois da transformação em mobilidade urbana e serviços de educação e saúde, a cidade de Laranjal do Jari, no sul do Amapá, vai investir em turismo e geração de empregos. Essa é a ideia do prefeito Teddy Corrêa (União), eleito em outubro com 71,77% dos votos, com apoio do atual gestor Márcio Serrão, que está se despedindo do segundo mandato após 8 anos. Em entrevista ao quadro SNTV, do Portal SN, o novo gestor, que tomará posse no dida 1º de janeiro, adiantou que vai criar duas secretarias para estimular a atração de turistas e empresas para o terceiro município mais populoso do Amapá.