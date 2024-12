Pai chega 18h antes para guardar lugares pros filhos fãs de Alok

O autônomo acordou às 5h da manhã para pegar ônibus na zona oeste em direção à arena de shows, no anfiteatro da Fortaleza de São José de Macapá.

Compartilhamentos

Por RODRIGO DIAS

O autônomo Raimundo Nonato, de 53 anos, é pai de quatro filhos: Lucas André, Tereza Angélica, Antônio e Maisa. Todos são fãs do DJ Alok, que se apresentará nesta segunda-feira (30), no Amapá, durante o maior Réveillon da Amazônia.

Ele acordou às 5h da manhã, tomou café e pegou o ônibus no bairro do Coração, na zona oeste de Macapá, em direção à arena de shows, no anfiteatro da Fortaleza de São José de Macapá. O objetivo? Garantir aos filhos um lugar privilegiado para assistirem ao ídolo. Para isso, ele levou oito cadeiras.

“Eles sempre foram fãs, mas nunca tiveram a oportunidade de ir a um show. Então, combinei com eles de vir antes para marcar os lugares enquanto estão trabalhando. Pedi o apoio deles e do meu genro para revezar. Já compramos capas de chuva, sombrinhas e uma cuba com cerveja. Com chuva ou sem chuva, estaremos aqui”, brincou.

A estratégia de seu Raimundo foi escolher um ponto próximo ao palco, câmeras de segurança, banheiros e estações de hidratação.

Apesar do esforço, ele não sabe se conseguirá assistir ao show, que começará à meia-noite. Ainda assim, garante que os filhos terão uma experiência especial.

“Vai valer a pena. Um show desses é bonito e caro. E aqui é uma oportunidade única de ver de graça, então tem que aproveitar”, concluiu.