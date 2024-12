Para proteger crianças, Amapá adota novo esquema vacinal contra rotavírus

Prevenção contra o rotavírus inclui a vacinação, práticas de higiene e higienização e consumo adequado de alimentos.

O Amapá iniciou, ontem (16), a aplicação de um novo esquema vacinal contra o rotavírus, seguindo recomendação do Ministério da Saúde. A medida tem como principal objetivo garantir a imunização adequada de crianças dentro das idades recomendadas pelo Calendário Nacional de Vacinação e reduzir a perda do esquema vacinal no estado.

De acordo com as novas diretrizes, a vacina contra o rotavírus será administrada em duas doses:

Primeira dose (D1)

Idade recomendada: 2 meses.

Pode ser aplicada entre 1 mês e 15 dias até 11 meses e 29 dias.

Segunda dose (D2)

Idade recomendada: 4 meses.

Pode ser administrada entre 3 meses e 15 dias até 23 meses e 29 dias.

O intervalo mínimo entre as doses é de 30 dias, garantindo o desenvolvimento adequado da imunização.

A Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS) do Amapá é a responsável por coordenar a implementação da medida, incluindo a distribuição das vacinas para os 16 municípios do estado e o monitoramento da cobertura vacinal.

De acordo com o órgão, o prazo para iniciar a imunização era muito curto, o que ocasionava a perda do esquema vacinal contra a doença. Com a mudança, isso muda e a expectativa é aumentar o número de crianças protegidas contra o rotavírus.

O rotavírus é um dos principais causadores de diarreias agudas em crianças menores de 5 anos. A doença pode evoluir para casos graves e, sem tratamento adequado, levar a óbito. A transmissão ocorre principalmente pela via oral-fecal, incluindo ingestão de água ou alimentos contaminados, contato com objetos infectados e até propagação aérea por aerossóis.

Estudos indicam que o vírus está em altas concentrações nas fezes de crianças infectadas, o que reforça a importância da imunização para interromper o ciclo de transmissão.

Sinais e sintomas

Os casos de infecção pelo rotavírus ocorrem com maior frequência entre crianças de 6 meses a 2 anos, apresentando sintomas como:

Vômitos repentinos;

Diarreia;

Febre alta.