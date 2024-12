Picape capota na BR-210

Acidente ocorreu a cerca de 90 km na zona norte de Macapá.

Da REDAÇÃO

Dois homens estavam dentro da picape Strada que perdeu o controle e capotou na BR-210 neste domingo (22). O acidente ocorreu por volta de 16h, na altura do Km-93, próximo da entrada do Assentamento Nova Colina, já na região do município de Porto Grande.

O veículo, que era conduzido por Rony Pereira dos Anjos, devidamente habilitado, transportava alguns materiais de construção. Após o capotamento, os galões se abriram e espalharam tinta pela pista.

As vítimas foram socorridas por populares e motoristas que passavam pelo local. O condutor saiu ileso, mas o passageiro, Dhonatan Ferreira de Souza, sofreu lesões leves na cabeça e foi transportado pelo Corpo de Bombeiros do Amapá ao Hospital Regional de Porto Grande. Depois receber atendimento médico, ele foi liberado.

Segundo a polícia, a dinâmica do sinistro ainda será determinada em laudo pericial.