Polícia Civil inicia investigação sobre exibição de filme inadequado em escola pública do Amapá

O filme exibido na Escola Barão do Rio Branco, intitulado Cidade Campo, aborda o relacionamento entre duas mulheres e contém cenas de nudez.

Da REDAÇÃO

A Polícia Civil do Amapá abriu investigação para apurar a exibição de um filme com conteúdo inadequado no Cine Territorial, que fica na Escola Estadual Barão do Rio Branco, em Macapá.

O caso está sob a responsabilidade da Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Contra Criança e Adolescente (Dercca) e visa esclarecer as circunstâncias do ocorrido, conforme determinação do governador Clécio Luís (SD).

O incidente ocorreu no dia 19 de novembro, durante a 14ª Mostra de Cinema e Direitos Humanos – que é um evento nacional.

O filme exibido, intitulado Cidade Campo, aborda o relacionamento entre duas mulheres e contém cenas de nudez, o que gerou indignação ao ser exibido para estudantes de aproximadamente 12 anos. Uma das cenas íntimas foi gravada por celular por um dos alunos da plateia repleta de estudantes. O vídeo logo viralizou nas redes sociais, provocando grande repercussão pública e polêmica.

Em uma nota oficial, o governador Clécio Luís classificou o episódio como “inaceitável” e ressaltou que o ambiente escolar exige respeito à classificação etária. Ele garantiu que as providências necessárias serão tomadas para identificar e responsabilizar os envolvidos. O governo também suspendeu atividades relacionadas à Mostra de Cinema na escola.

A produtora vinculada à Unifap pediu desculpas públicas pelo ocorrido, atribuindo o incidente a um “equívoco” na classificação indicativa do filme e eximindo a escola e os organizadores locais de culpa.

A Polícia Civil reafirmou o compromisso do governo com a proteção da dignidade de crianças e adolescentes, destacando a importância de prevenir e esclarecer situações que possam comprometer o bem-estar dos jovens.

Veja o comunicado da polícia na íntegra:

“A Polícia Civil do Estado do Amapá já iniciou as investigações necessárias para apurar a exibição de um filme com conteúdo inadequado para alunos da Escola Estadual Barão do Rio Branco, conforme determinação do governador.

O caso ficará sob a responsabilidade da Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Contra Criança e Adolescente (DERCCA), a fim de esclarecer as circunstâncias do fato e garantir que medidas apropriadas sejam tomadas.

Como política de governo, temos o compromisso na proteção da dignidade de crianças e adolescentes, atuando diariamente junto à sociedade, levando informações, criando vínculos e construindo um ambiente de confiança, visando prevenir, identificar e esclarecer qualquer situação que possa comprometer a segurança e bem-estar dos jovens”.