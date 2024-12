Polícia Civil prende envolvido em morte de jovem degolado no dia do aniversário

Suspeito foi capturado por investigadores da Delegacia de Homicídios numa região periférica do Bairro Jardim Felicidade, mesma comunidade onde o crime ocorreu, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Mais um envolvido na brutal e covarde morte do jovem Vitor Emanuel Azevedo, de 19 anos, que foi amarrado, torturado e degolado dentro de uma casa abandonada em Macapá, foi identificado e preso pela Polícia Civil do Amapá.

Ele foi capturado por investigadores da Delegacia de Homicídios nesta manhã de terça-feira (10) numa região periférica do Bairro Jardim Felicidade, mesma comunidade onde o crime ocorreu, na zona norte de Macapá. As autoridades não divulgaram o nome do suspeito, mas o Portal SN apurou que ele é conhecido como Bibi.

De acordo com o delegado Leonardo Leite, titular da Delegacia de Homicídios, ao todo foram identificados 7 envolvidos na execução do jovem. Destes, dois morreram no dia seguinte ao crime em confronto com a PM: Gabriel Silva da Silva, de 19 anos, e Gilmar Domingos Vilhena Amorim, de 17 anos.

Além de Bibi e dos 2 mortos em conflito com a polícia, ainda estão envolvidos 1 adulto e três adolescentes, que estão sendo procurados.

“Os maiores de idade serão indiciados por homicídio qualificado. Em relação aos menores, cópia do procedimento será encaminhado à DEIAI”, explicou o delegado Leonardo.

Crueldade e motivação

Vitor Emanuel Azevedo foi encontrado, amarrado pelas mãos e pés, degolado no dia 29 de julho dentro de uma casa abandonada no Bairro Jardim Felicidade. Era aniversário da vítima, que completava 19 anos naquele dia e havia saído de casa, no Bairro São Lázaro, para fazer uma tatuagem, uma maneira de comemorar a data.

Na ocasião, ele estava na companhia de uma menina de 14 anos. Chegando a uma área de pontes do Jardim Felicidade, já na casa do tatuador, os dois foram rendidos pelos criminosos e levados para a base da facção, onde o covarde assassinato ocorreu.

No local, Vitor Emanuel foi torturado pelo bando e sentenciado à morte pela liderança da facção que comanda a área, por acharem que ele seria um faccionado rival. Mas, a Polícia Civil confirmou que Vitor Emanuel não tinha nenhuma relação com facções e nenhum antecedente criminal.

A garota que estava na companhia da vítima foi espancada e depois liberada do cárcere.