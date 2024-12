Polícia identifica hacker que invadiu sistema e apagou dados da Defensoria Pública do Amapá

Órgão ficou com atendimento ao público prejudicado durante algum tempo por causa da invasão eletrônica.

Da REDAÇÃO

Um homem de 35 anos foi identificado pela polícia como o responsável por uma série de invasões ao sistema da Defensoria Pública do Estado do Amapá, ocorrido no segundo semestre do ano passado.

Ele foi indiciado pelos crimes cibernéticos, que causaram prejuízos ao funcionamento do órgão e impactaram diretamente servidores e pessoas carentes assistidas pelo órgão.

De acordo com as autoridades, as ações ilegais incluíram o “sequestro” de acessos de autoridades, como o Defensor Geral, a exclusão de dados de assistidos e a derrubada temporária do sistema. Esses ataques comprometeram o atendimento à população e causaram transtornos tanto para servidores quanto para os cidadãos que dependem dos serviços da Defensoria Pública.

A investigação contou com o uso de técnicas avançadas de análise e colaboração entre técnicos em TI da Defensoria e a equipe da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DR-CCIBER) do Amapá.

Segundo o delegado Nícolas Bastos, a convergência de padrões de acesso foi crucial para identificar o suspeito.

“O trabalho minucioso da equipe foi fundamental para reunir provas substanciais contra o investigado”, afirmou.

O material coletado, que inclui dados técnicos e depoimentos, será encaminhado ao Poder Judiciário para as providências legais cabíveis. Bastos destacou a capacidade da Polícia Civil em lidar com casos complexos, como crimes cibernéticos, e a importância da colaboração entre órgãos para solucionar o caso.

Bastos também ressaltou que o caso reforça a necessidade de fortalecer as defesas cibernéticas em instituições públicas, dado o impacto que ataques como esse podem gerar para os serviços essenciais prestados à população.

DPE

Em nota, a DPE-AP esclareceu que desde o primeiro momento, as equipes técnicas atuaram rapidamente para conter os incidentes e proteger os dados públicos. Como parte do esforço para reforçar a segurança cibernética, o órgão tem investido continuamente em tecnologia e recursos avançados.

Em abril de 2024, a instituição adotou o Sistema Eletrônico de Informações (SEI), plataforma de processos administrativos do Governo Federal. O SEI possui mecanismos avançados de proteção, reforçando o compromisso da Defensoria Pública com a segurança das informações de seus servidores e dos amapaenses atendidos pelos serviços do órgão. Veja a nota da íntegra:

“Sobre as infrações cibernéticas cometidas contra os sistemas de processos administrativos da instituição, a Defensoria Pública do Amapá esclarecemos que as invasões ocorreram ao longo de 2023 e, desde o primeiro momento, nossas equipes técnicas atuaram rapidamente para conter o incidente e garantir a proteção dos dados públicos.

Pensando na segurança, a DPE-AP tem investido continuadamente em tecnologia e recursos avançados de proteção. Em abril de 2024, adotamos o Sistema Eletrônico de Informações (SEI), sendo o primeiro órgão público do Amapá a utilizar o sistema de processos administrativos adotado pelo Governo Federal.

Embora nenhum sistema esteja completamente imune a ataques cibernéticos, essa plataforma possui mecanismos avançados de proteção, que garantem o compromisso da instituição com a segurança das informações de dos servidores, bem como dos amapaenses que utilizam os serviços da Defensoria Pública.”