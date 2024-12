Polícia procura vereador Zeca Abdon, acusado de exploração sexual de meninas

Contra ele há um mandado de prisão em aberto por fazer parte de uma rede de exploração sexual na capital do amapaense.

Por RODRIGO DIAS

A Polícia Civil do Amapá segue procurando o vereador de Macapá Jorge Alcindo Furtado Abdon, conhecido como Zeca Abdon ou Zeca Diabo, de 78 anos. Contra ele há um mandado de prisão em aberto por fazer parte de uma rede de exploração sexual de adolescentes na capital do amapaense.

Abdon foi um dos alvos da Operação Iuvens deflagrada nesta semana, onde nove pessoas foram presas, entre elas um major dos bombeiros, empresários, funcionários públicos e um personal trainer, além de aliciadores das vítimas.

O portal SN teve acesso com exclusividade ao inquérito que envolve o vereador. Uma conversa entre os agenciadores Marcielle Larissa e Paulo Henrique por áudio, mostra que Marcielle levou uma menor para um encontro com Zeca Abdon e que ela estava esperando o programa acabar.

A vítima tem 15 anos de idade, mas a polícia apurou que ela é explorada desde os 13. A investigação confirmou que Zeca Abdon estava mantendo relaxação sexual com esta menor.

O vereador mantinha contato com os agenciadores por ligações feitas por WhatsApp.

No processo, a polícia anexou uma reportagem do portal SN, que contou que Zeca Abdon foi indiciado em 2022 sob a acusação de ter abusado sexualmente de um menino de 6 anos. O crime teria ocorrido na casa do próprio político em julho de 2021, segundo o inquérito policial sobre o caso.

Na época, a denúncia foi feita pelos pais da criança. O menino prestou depoimento especial em juízo, na presença de psicólogo, advogados, juiz e promotor, quando afirmou que o vereador tirou sua roupa e cometeu o abuso.

Abdon negou as acusações alegando que na casa dele haviam várias pessoas durante a data do ocorrido. O caso foi remetido ao Ministério Público. Em nota, a assessoria jurídica do vereador negou as acusações e completou que Abdon não estava na casa no momento em que teria acontecido o suposto crime.

Sobre a investigação atual a equipe da Dercca afirma ter “certeza” que Abdon praticou o crime de favorecimento à prostituição.

Política

Zeca Abdon é pecuarista. Exerceu o cargo de Vereador no município de Chaves /PA, no período de 1966 a 1976, à época sem remuneração.

Já na capital do estado do Amapá, foi vereador pela primeira vez no período de 1991 a 2000, sendo que de 95 a 96 ficou à frente da presidência da Câmara Municipal de Macapá.

Em 2020, foi eleito na 22ª colocação com 1.444. Atualmente exerce a função de presidente da Comissão de Saúde e Assistência Social (CSAS) e membro da Comissão de Educação, Cultura e Desporto (CECD).

Em 2024, Zeca Abdon tentou a reeleição novamente pelo partido progressistas, mas os 1.722 votos não foram suficientes para garantir novamente uma cadeira. Atualmente ele é considerado foragido pela Polícia Civil do Amapá.