Polícias recebem equipamentos criados para reduzir letalidade

O Governo do Amapá entregou às forças de segurança do estado novos equipamentos de menor potencial ofensivo, como parte de uma estratégia para reduzir a letalidade nas ações policiais e reforçar operações com foco na preservação de vidas. Os novos recursos serão integrados às práticas cotidianas das polícias Militar, Civil e do Grupo Tático Aéreo (GTA).

Entre os materiais recebidos estão 8 mil munições de elastômero (borracha), granadas de efeito moral, luz e som, além de fumígenas. Esses itens têm como principal finalidade conter conflitos sem o uso de força letal, oferecendo às forças de segurança alternativas para lidar com situações críticas de maneira mais segura e humanizada.

“Estamos investindo em tecnologia e equipamentos que permitam intervenções mais seguras e humanizadas”, afirmou o secretário de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), José Neto.

Já o capitão Campelo, do Batalhão de Choque da Polícia Militar, destacou o impacto que esses materiais podem ter nas operações diárias:

“Com eles, podemos atuar de maneira mais técnica e eficiente, garantindo a segurança da população e preservando vidas, que é o nosso principal objetivo. A capacitação e o uso desses equipamentos serão fundamentais para aprimorar nossas operações em situações de risco, mantendo o equilíbrio entre firmeza e respeito aos direitos humanos.”