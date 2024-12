Prefeitura avalia empresas que poderão explorar Trapiche Eliezer Levy

Certame foi realizado ontem (11) para escolher sorveteria e restaurante do complexo

Por SELES NAFES

A Prefeitura de Macapá deve anunciar amanhã (13) as empresas vencedoras da licitação para exploração da sorveteria e do restaurante do Trapiche Eliezer Levy, que está previsto para ser reinaugurado até o final deste mês. O processo licitatório foi realizado ontem, com base em edital elaborado por duas secretarias municipais e pela Macapatur.

O edital estabeleceu critérios rigorosos para a participação. As empresas interessadas devem atuar no segmento especificado; não ter sócios que sejam servidores públicos; não podem ser cooperativas e nem possuir concessões em outros espaços públicos. Além disso, as firmas selecionadas deverão realizar um investimento mínimo de R$ 30 mil.

As vencedoras também deverão pagar uma taxa mensal de uso à prefeitura: R$ 1 mil pela sorveteria e R$ 1,5 mil pelo restaurante. O contrato terá validade de 12 meses, sem previsão de reajuste nos valores, e as empresas que descumprirem as cláusulas contratuais estarão sujeitas à suspensão do direito de contratar com o poder público por dois anos.

A comissão de licitação responsável pelo certame é composta por representantes de cinco órgãos municipais, assegurando a transparência e imparcialidade do processo.