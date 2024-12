Prefeitura de Macapá anuncia, mas não comparece para recadastramento de cartão de ônibus

Usuários que viram o post da prefeitura e foram até a UNA ficaram na mão. Prazo para o recadastramento termina nesta sexta (13).

Por RODRIGO DIAS

O recadastramento do cartão de vale-transporte está gerando dor de cabeça para os usuários do transporte coletivo em Macapá. Na manhã desta quinta-feira (12), último dia para a atualização, muitos cidadãos ficaram sem atendimento porque nenhum funcionário da Prefeitura de Macapá compareceu à União dos Negros do Amapá (UNA), um dos locais indicados para o procedimento.

A localização foi divulgada no perfil oficial da gestão municipal nas redes sociais e reforçada em entrevistas pela direção da Companhia de Trânsito e Transportes de Macapá (CTMac). Contudo, ao chegar no local, a usuária Marly Rodrigues foi surpreendida pela falta de atendimento.

“Vim do Jardim Felicidade 2 e não recebi nenhum atendimento. Não tem ninguém aqui. É um sentimento de indignação. Vi cedo no jornal e corri pra cá. Só enganaram a gente, do jovem ao idoso. Uma falta de respeito”, afirmou.

Sabendo que seu cartão será bloqueado a partir de amanhã, Alexinara Ramos saiu cedo do Conjunto Macapaba, interrompeu suas atividades e foi até a UNA para realizar o recadastramento. Sem conseguir resolver o problema, seu sentimento era de revolta.

“Uso o cartão todos os dias para trabalhar. Cheguei aqui e não tem ninguém. Dei de cara no chão. Já que o prazo vence amanhã, como vou fazer? Poderiam estender o prazo, já que sequer vieram nos atender. Deixei de trabalhar e trouxe minha filha, pra não ter atendimento”, desabafou.

O estudante Denilson Nery também tentou atualizar sua carteirinha. Ele ficou sabendo da necessidade do recadastramento apenas ontem, por meio de um grupo de WhatsApp de sua turma da faculdade.

“Uns diziam que era fake e outros que era verdade. A prefeitura divulgou os locais, então vim logo para não deixar pra última hora, mesmo sabendo que o meu prazo vai até dia 31. Mas é meu direito ter o atendimento, o que não está acontecendo. Pior é pra quem tem o prazo terminando hoje. O que resta é voltar pra casa e esperar algo mais concreto. Lamentável”, comentou.

Funcionários da UNA confirmaram que a CTMac havia informado que realizaria o serviço no local, mas nenhum representante apareceu até as 10h da manhã. Muitas pessoas retornaram para casa sem conseguir resolver a situação.

No perfil da Prefeitura de Macapá no Instagram, internautas expressaram diversas reclamações, incluindo questionamentos sobre o prazo apertado, esclarecimentos sobre a documentação necessária e sobre a transferência de saldos do cartão antigo para o novo. Entretanto, a gestão municipal não respondeu aos comentários.