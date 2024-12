Prevendo judicialização, Marcelo Dias cancela edital e inscrições de chapas

Decisão ocorreu depois que dois pedidos de impugnação semelhantes foram protocolados

Por SELES NAFES

O presidente da Câmara Municipal de Macapá, vereador Marcelo Dias (PRD), cancelou neste sábado (28) o edital que fixava as regras da eleição para a mesa diretora, marcada para o próximo dia 1º de janeiro. Com isso, as inscrições das duas chapas concorrentes também perderam a validade.

Concorrem à presidência da casa os vereadores Pedro DaLua (União) e João Mendonça (PRD). Ambos apresentaram chapas com candidatos a todos os cargos.

Na quinta (26), o vereador não reeleito Odilson Nunes (SD), do grupo que apoia DaLua, ingressou com uma impugnação alegando que o edital fixou abertura do prazo de inscrições de chapa de forma antecipada ao que diz o regimento da CMM, que é de 48h antes da eleição. Ontem, faltando cinco dias para a eleição, duas chapas já estavam inscritas.

Hoje, o vereador reeleito Caetano Bentes (PODE), do grupo de João Mendonça, também ingressou com pedido de impugnação, basicamente com o mesmo argumento, que foi deferido pelo presidente.

Para evitar as chances de a eleição ser anulada na justiça, Marcelo Dias preferiu cancelar o edital e zerar o processo.

Agora, um novo edital deverá ser publicado na segunda-feira (30), e as chapas precisarão se inscrever mais uma vez. A expectativa é de que essa mudança, com dissolução temporária de chapas, intensifique os conchavos nos bastidores com possíveis trocas de lados.