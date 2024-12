Procurado por furto e tráfico caminhava tranquilamente quando foi preso

Preso na zona norte, Cleuton tinha um mandado de prisão preventiva.

Por OLHO DE BOTO

O foragido da Justiça amapaense, Cleuton Luiz da Silva Ribeiro, foi capturado pela Rotam no fim da tarde desta quarta-feira (4), enquanto caminhava pelo Bairro Novo Horizonte, na zona norte de Macapá.

A abordagem ocorreu na Avenida Cícero Marques de Souza, onde os policiais constataram que Cleuton tinha um mandado de prisão preventiva pelos crimes de furto e tráfico de drogas.

A prisão integra a Operação Renoe (Rede Nacional de Operações Ostensivas e Especializadas), que mobiliza Companhias de Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam) em todo o Brasil.

O objetivo é reduzir índices criminais em áreas com alta incidência de violência e tráfico de drogas. No Amapá, as ações serão voltadas à captura de foragidos e incursões em zonas consideradas “vermelhas” pela inteligência policial.

Em Macapá, além da captura de dois procurados, a operação já resultou na apreensão de uma pick-up clonada, modelo Hilux, com placas de Alagoas.

Ex-candidato

Além de Cleuton, o outro preso até o momento pela operação foi Luanderson Oliveira Alves, o Caçula, capturado na quarta-feira (4). O caso dele ganhou notoriedade durante as eleições municipais deste ano, quando ele virou alvo de operações da PF em investigações sobre candidaturas a vereador patrocinadas pelo crime organizado, como uma tentativa de facções de se infiltrar na política do Amapá.

O mandado de Caçula foi expedido pela Justiça Eleitoral. Ele é acusado de utilizar sua candidatura como um meio de financiamento de campanhas eleitorais ligadas à facção e de coagir moradores do conjunto habitacional Macapaba a votarem nele e em aliados políticos.