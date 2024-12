Procurado por pedofilia, vereador já tem 8 faltas em sessões da Câmara de Macapá

Considerado foragido pela polícia, Zeca Abdon não comparece ao trabalho parlamentar desde antes da operação.

Compartilhamentos

Por RODRIGO DIAS

O vereador de Macapá, Jorge Alcindo Furtado Abdon, o Zeca Abdon ou Zeca Diabo, de 78 anos, segue procurado pela Polícia Civil do Amapá. Com isso, obviamente, está faltando ao trabalho parlamentar na Câmara Municipal de Macapá (CMM).

Acusado de fomentar uma rede de exploração sexual de meninas adolescentes na capital amapaense, ele é considerado foragido e tem contra si um mandado de prisão.

Abdon foi um dos alvos da Operação Iuvenes deflagrada na semana passada, onde nove pessoas foram presas, entre elas um major dos bombeiros, empresários, funcionários públicos e um personal trainer, além dos aliciadores das vítimas.

Na manhã desta quinta-feira (26), era para o vereador estar presente em mais uma sessão na CMM, mas sua cadeira seguia vazia. De acordo com a assessoria de comunicação da Casa de leis, Abdon não comparece nas sessões antes mesmo da operação.

Esta, foi a oitava falta só no mês de dezembro. Cada falta significa um desconto de R$ 400 no salário de R$ 12 mil do vereador.

Na semana que vem, será votado o orçamento para 2025 e a composição da mesa diretora, a presença de Abdon seria importante.

Exploração de menor

O Portal SN teve acesso com exclusividade ao inquérito que envolve o vereador. Uma conversa entre os agenciadores Marcielle Larissa e Paulo Henrique por áudio, mostra que ela levou uma adolescente para um encontro com Zeca Abdon e que ela estava esperando o programa acabar.

A vítima tem 15 anos de idade, mas a polícia apurou que ela é explorada desde os 13. A investigação confirmou que Zeca Abdon estava mantendo relaxação sexual com esta menor. O vereador mantinha contato com os agenciadores por ligações feitas por WhatsApp.

Política

Zeca Abdon é pecuarista. Exerceu o cargo de Vereador no município de Chaves /PA, no período de 1966 a 1976, à época sem remuneração.

Já na capital do estado do Amapá, foi vereador pela primeira vez no período de 1991 a 2000, sendo que de 95 a 96 ficou à frente da presidência da Câmara Municipal de Macapá. Em 2020, foi eleito na 22ª colocação com 1.444.

Atualmente exerce a função de presidente da Comissão de Saúde e Assistência Social (CSAS) e membro da Comissão de Educação, Cultura e Desporto (CECD).

Em 2024, Zeca Abdon tentou a reeleição novamente pelo partido progressistas, mas os 1.722 votos não foram suficientes para garantir novamente uma cadeira.

Qualquer informação que leve a seu paradeiro pode ser repassada para o Núcleo de Capturas/DECCP pelo número (96) 99152-4312.