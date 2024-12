Promotor mais votado é novo procurador-geral do MP do Amapá

MUDANÇAS NO COMANDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Anúncio foi feito ontem à noite. Em 2022, então governador Waldez escolheu o terceiro mais votado de uma lista de três nomes

Por SELES NAFES

O governador do Amapá, Clécio Luís (SD), nomeou o promotor de justiça Alexandre Monteiro para assumir o cargo de procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Amapá pelos próximos dois anos. O anúncio foi feito ontem (20). Desta vez, o governador escolheu o mais votado da lista tríplice encaminhada pelo MP.

A lista foi definida em eleição virtual no dia 6 de dezembro, quando Monteiro obteve 60 votos, liderando a disputa com Nicolau Crispino (43 votos) e Paulo Celso Ramos, atual procurador-geral, que recebeu 41 votos. Em dezembro de 2022, o então governador Waldez Góes escolheu o terceiro mais votado, Paulo Celso Ramos.

“Os três indicados são grandes profissionais do Ministério Público. Minha decisão reflete respeito à vontade dos membros da instituição e valoriza o candidato mais votado”, declarou Clécio Luís.

Natural de Natal (RN), Alexandre Flávio Medeiros Monteiro possui ampla formação acadêmica e experiência profissional. Ele é bacharel em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), especialista em Ciências Criminais, Direito Administrativo e Gestão Pública, além de graduado em Ciências Contábeis.

Antes de integrar o MP-AP, foi técnico ministerial e assessor no Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN), além de professor de Direito Penal na Universidade Federal do Amapá. Está desde 2006 no MP do Amapá, tendo atuado em Oiapoque, Amapá e Mazagão.