Prova prática para CNH no Amapá terá sistema de telemetria

Nova ferramenta foi apresentada aos instrutores de autoescolas no novo local de prova, no Parque de Exposições da Fazendinha.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

As provas práticas para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no Amapá passarão a contar com um sistema de telemetria para monitoramento, anunciou o Departamento Estadual de Trânsito do Amapá nesta segunda-feira (10). O órgão destacou que a ferramenta tecnológica busca garantir mais transparência, precisão e imparcialidade no processo de avaliação dos candidatos.

Segundo o Detran, o sistema de telemetria permite o registro em tempo real de dados como aceleração, frenagem, uso de setas e manobras realizadas pelos candidatos durante o exame. Também serão realizadas gravações em áudio e vídeo, que ficarão à disposição para auditorias e revisões, caso sejam necessárias.

Apesar da implementação do novo sistema, o Detran esclareceu que o examinador tradicional continuará conduzindo as provas práticas, mas agora com o apoio da tecnologia.

“O sistema de telemetria não substitui o avaliador humano. Ele será um recurso adicional para garantir mais segurança e objetividade no processo, até por conta do duplo comando em caso de necessidade”, esclareceu a instituição através da sua Assessoria de Comunicação.

A nova ferramenta também foi apresentada aos instrutores de autoescolas na segunda-feira, durante um evento realizado pelo Detran no novo local para aplicação dos exames de direção veicular: o Parque de Exposições da Fazendinha, na Rodovia Josmar Chaves Pinto, Zona Sul de Macapá. O objetivo foi explicar o funcionamento do sistema e esclarecer dúvidas sobre sua utilização nas provas práticas.

Anteriormente, as avaliações de direção eram realizadas nas ruas do Bairro Renascer, na zona norte da capital. Mas, a partir de agora, em um ambiente controlado, a nova sede da banca examinadora atenderá candidatos de Macapá e Santana no perímetro do Parque de Exposições.

O Detran não divulgou a data de início para a utilização do sistema de telemetria nos exames, pois o órgão acredita que a adesão à tecnologia também requer adaptações por parte das autoescolas e dos candidatos. A medida busca não apenas aprimorar a segurança no trânsito, mas também promover a formação de motoristas mais preparados.