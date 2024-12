Rede de saúde em Laranjal recebe pacientes até de Macapá e Santana

Serviços como tomografia, cirurgias, tratamentos para autismo e até fisioterapia têm atraído pacientes de vários municípios

A rede municipal de saúde de Laranjal do Jari, localizada a 280 km da capital, tem se destacado ao atender pacientes não apenas da própria cidade, mas também de municípios vizinhos, como Macapá e Santana, além de comunidades do Pará. Composta por Unidades Básicas de Saúde (UBSs) novas em todos os bairros, a rede conta com um moderno centro de diagnóstico por imagem e o maior centro de reabilitação do Amapá. Entre os destaques também está a unidade Céu Azul, especializada em terapias voltadas para crianças com autismo, e que se tornou referência na região no estado.