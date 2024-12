Réveillon do Amapá: Roberto Carlos, Alok e Pablo do Arrocha são anunciados

Os quatro dias de festa que antecedem 2025 terão, ainda, shows de Alceu Valença, João Gomes e artistas regionais na orla de Macapá.

Por RODRIGO DIAS

Das emoções românticas às eletrizantes, o Amapá será palco do réveillon que promete ser o maior da Amazônia, com shows gratuitos do rei Roberto Carlos, do maior DJ do mundo, Alok, João Gomes, Alceu Valença, Pablo do Arrocha, artistas regionais e, claro, uma aparelhagem.

O anúncio do “Réveillon do Amapá – o maior ano novo da Amazônia” foi feito na tarde desta sexta-feira (6) ao redor da Fortaleza de São José de Macapá, pela atriz Giovanna Antonelli e o apresentador e jornalista Zeca Camargo, que foram os anfitriões da cerimônia de lançamento da programação para profissionais da imprensa amapaense.

Dono de uma voz marcante e uma carreira conhecida internacionalmente, Roberto Carlos abrirá a programação na noite do sábado (28), quando trará sucessos inesquecíveis como “Emoções”, “Amigo” e “Como é Grande o Meu Amor Por Você”.

No domingo (29), a festa ressalta a cultura amapaense com shows da banda Rogério e Cia, Os Moreiras, Taty Taylor, Letícia Auolly e a força da aparelhagem Amazônia Fusion. Na segunda-feira (30), o renomado DJ Alok trará a experiência da Áurea Tour para a orla de Macapá. Na mesma noite, terá Ávine.

Na noite da virada (31), a celebração será em dose tripla para todos os gostos, com shows de Alceu Valença e sua “Belle de Jour” e João Gomes com “Meu Pedaço de Pecado”. Os amantes da sofrência irão bailar com Pablo do Arrocha.

Maior Réveillon da Amazônia

Com o Amapá consolidado como rota turística para grandes eventos, as festas de fim de ano ocorrem de 28 a 31 de dezembro, no anfiteatro da Fortaleza. A realização é feita pela iniciativa privada em uma grande parceria com o Governo do Estado, o Ministério do Turismo e o senador Davi Alcolumbre.

Segundo o parlamentar, os cachês dos artistas nacionais serão pagos por empresários, que utilizam da estratégia de atrair a atenção nacional para os estados do Norte do país com a produção de grandes eventos.

“É a primeira vez que o Amapá terá atrações nacionais custeadas 100% pela iniciativa privada. Isso mostra o pontencial da nossa região. É o maior Réveillon da Amazônia, teremos turistas do Brasil e do mundo. E quem ganha é o povo do Amapá”, afirmou o senador.

Em contrapartida, o Governo do Amapá entra com o pagamento dos artistas locais, que terão uma noite dedicada para apresentações, a estrutura, segurança, logística de saúde e suporte ao público.

“Nos queremos promover o Amapá com o que ele tem de melhor, que são suas paisagens naturais, sua culinária e sua cultura. Queremos gerar emprego, gerar renda e movimentar a economia e o turismo. Nosso papel no Réveillon como governo do estado é entrar com a estrutura e pagar o cachê dos nossos artistas colocais, pois eles não podem faltar”, disse Clécio.

A organização, liderada pelas Secretarias de Estado da Cultura (Secult) e Turismo (Setur), também garantirá que os municípios do interior tenham suas próprias programações para celebrar a chegada de 2025.