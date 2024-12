Réveillon do Amapá: saiba os horários e ordem dos shows

Evento ocorre de 28 a 31 de dezembro no anfiteatro da Fortaleza de São José do Amapá.

Da REDAÇÃO

O governo do estado divulgou os horários e ordens dos shows nacionais e regionais da programação do Réveillon do Amapá. A programação ocorre de 28 a 31, no anfiteatro da Fortaleza de São José do Amapá.

Com nomes como Roberto Carlos, Alok, Ávine Vinny, Alceu Valença, João Gomes e Pablo do Arrocha, além de artistas locais, o evento contará com transporte metropolitano gratuito e presença de mais de 1,7 mil agentes de segurança pública do Governo do Amapá, que darão suporte ao público presente.

Além disso, o Réveillon do Amapá também conta com apoio do Ministério do Turismo e do senador Davi Alcolumbre. Confira horários os do maior Ano Novo da Amazônia:

Sábado, 28

20h – DJ

20h30 – Roberto Carlos

Domingo, 29

17h às 18h30 – Programação infantil

Banda ‘Chocolate com Pipoca’

‘Tio Nescal & Banda’ e pintura facial

Cortejos artísticos

18h30 às 21h – Roda de Samba

Os Moreiras

Júlia Medeiros

Cafu

Catatau

Vitinho

Shory

Marcelinho do Cavaco

Júnior Madureira

Nonato Soledade

Auréliano Neck

Jéssica Wanny

Charles Frazão

Inajosa

Pagode do Maradona

Xandão

Cleide Queiroz

Weverton Marques

Jorginho do Cavaco

Elo Melem

Allan Medeiro

Zeca Mazagão

Wendell Rodrigues

21h às 0h – Programação de balada/baile

Letícia Auolly

Banda Casa Nova

Banda Moara

Willian Rocha

Suellen Braga

Mauro Cotta

Josy Santos

Mayara Braga

Cezinha dos Teclados

Adenor Monteiro

Tamires Sousa

Nettão Oliveira

Jr Siqueira

Karla Karvalho

Artur Loran

Thassy

Jr Moral

Salomão Monteiro

Adail Jr.

Neivaldo

Nana e Alex

0h à 1h

Aparelhagem Amazônia Fusion

Segunda-feira, 30

20h às 22h – Tom Nanini

22h às 0h – Tatty Taylor

0h às 2h – Alok

2h às 4h – Ávine Vinny

Terça-feira, 31

19h às 20h30 – Rogério e Cia

20h30 às 23h – Pablo do Arrocha

23h às 1h – Alceu Valença

1h às 3h – João Gomes