Réveillon do Amapá terá ônibus gratuito na região metropolitana de Macapá

Para garantir acessibilidade e mobilidade durante as celebrações do Réveillon do Amapá, o Governo do Estado anunciou transporte público gratuito intermunicipal para atender a população da região metropolitana de Macapá.

A iniciativa funcionará nas quatro noites do evento, de 28 de dezembro a 1º de janeiro de 2025, com horários das 18h às 6h.

Sessenta ônibus estarão disponíveis, com partidas regulares a cada 15 a 20 minutos dos terminais de Santana e Mazagão, cobrindo o itinerário habitual das linhas. O serviço promete facilitar o deslocamento de moradores das três cidades, contribuindo para a segurança e o conforto do público que deseja prestigiar os shows gratuitos no Anfiteatro da Fortaleza de São José, em Macapá.

As linhas metropolitanas disponíveis serão:

Santana/Macapá via Coração

Santana/Macapá via Fazendinha

Santana/Macapá via KM 09

Macapá/Santana/Mazagão

Réveillon da Amazônia no Amapá

Programação de shows

Com entrada franca para todos, a programação que celebra a chegada de 2025 acontece de 28 a 31 de dezembro no anfiteatro da Fortaleza de São José de Macapá. O evento, promovido pela iniciativa privada em união com o Governo do Amapá, Ministério do Turismo e senador Davi Alcolumbre, inicia com a tour “Eu Ofereço Flores”, do ícone da música romântica brasileira, Roberto Carlos, no sábado, 28.

No domingo, 29, as vozes amazônidas serão exaltadas por Tatty Taylor, Letícia Auolly, Amazônia Fusion, Rogério e Cia e Os Moreiras, artistas regionais contratados pelo Governo do Amapá, que também é responsável pelas estruturas físicas e logísticas do evento, como saúde, segurança e suporte ao público.

Na segunda-feira, 30, a festa será comandada pelo forró eletrônico de Ávine Vinny e os sucessos internacionais do DJ Alok. A virada, na terça-feira, 31, será por conta de Alceu Valença, João Gomes e Pablo do Arrocha.