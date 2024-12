Saiba o que é preciso para agendar consultas das 31 especialidades do HCAL

Unidade é o principal hospital de saúde pública do estado, localizado no Centro de Macapá.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) que precisam de atendimento especializado no Hospital de Clínicas Alberto Lima (HCAL), em Macapá, devem seguir o processo para agendar consultas em qualquer uma das 31 especialidades médicas oferecidas pela unidade.

O primeiro passo para marcar uma consulta é procurar uma das unidades do Super Fácil, que são referência no agendamento para usuários do SUS. Em Macapá, essas unidades estão estrategicamente localizadas na região central, zona sul, zona norte e no bairro Beirol.

Documentação Necessária

Documento de identificação (original);

Cartão do SUS;

Comprovante de residência atualizado;

Encaminhamento médico direcionado à especialidade requerida.

Como Funciona a Marcação

Após comparecer ao Super Fácil e realizar a solicitação, o paciente deverá aguardar o contato telefônico da Central de Ambulatório Especializado (CAE) do HCAL. A equipe da CAE é responsável por informar a data, o horário e o médico que realizará o atendimento.

Dados atualizados

Manter os dados do Cartão do SUS atualizados, principalmente o número de telefone para contato, é fundamental para garantir que a ligação da CAE chegue ao paciente. A atualização pode ser feita em qualquer unidade do Super Fácil, bastando levar originais e cópias de identidade, CPF e comprovante de residência.

Um dos problemas recorrentes relatados pelos pacientes é a dificuldade em receber o retorno do HCAL devido a números de telefone incorretos ou desatualizados. Por isso, é importante revisar e corrigir essas informações ao solicitar o agendamento.