Santana celebra virada de ano com artistas locais, pagodeiro carioca e fogos silenciosos

Município que fica a 17 km de Macapá contará ainda com queima de fogos sem estampido.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

A virada de ano promete ser agitada no município de Santana, localizado a cerca de 17 km de Macapá. Organizado pela prefeitura, o réveillon contará com atrações locais e um cantor do Rio de Janeiro. Além disso, a programação incluirá a tradicional queima de fogos de artifício, desta vez sem estampidos, em conformidade com a lei que proíbe fogos sonoros.

Para atrair o público, artistas dos ritmos axé, samba, sertanejo e pagode, além de DJs, prometem animar a Avenida Santana. Entre as atrações locais estão o cantor santanense Rogério e Cia, Taty Taylor e o performático DJ Raffa The Best. O momento mais esperado será a apresentação do cantor Luidd Carioquinha, do Rio de Janeiro.

A queima de fogos silenciosa é outro ponto alto da programação. A medida, que visa proteger crianças, idosos e animais, atende à Lei 1492/2024, que proíbe a queima, soltura e manuseio de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos de alto impacto sonoro.

Além disso, a organização do evento proibiu o consumo e a comercialização de bebidas alcoólicas ou não em garrafas de vidro na área dos shows. Para garantir a segurança, um esquema foi montado envolvendo a Polícia Militar e agentes de trânsito, com o objetivo de evitar transtornos nas vias próximas à Avenida Santana.

A programação festiva está prevista para começar por volta das 19h.