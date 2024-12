Secretário de comunicação da prefeitura é flagrado espalhando fake news sobre o Réveillon do Amapá

Após ver o erro que tinha cometido, Diego Santos se apressou em apagar as menagens, mas já era tarde. Tudo havia sido printado.

O secretário de comunicação da Prefeitura de Macapá, Diego Santos, foi flagrado espalhando fake news em um grupo de WhatsApp composto por comunicadores e membros que atuam na área política do Amapá. O episódio ocorreu na manhã desta quarta-feira (18), quando o publicitário divulgou informações falsas sobre a programação oficial do Réveillon do Amapá, promovido pelo governo estadual.

Entre as informações falsas compartilhadas por Diego, estavam o suposto cancelamento do show do cantor Pablo do Arrocha, que está confirmado pelo Governo do Estado, conforme apurado pelo Portal SN.

Outra grave desisformação é que o Réveillon do Amapá estaria na mira do Ministério Público pelo fato do Governo Estadual cobrar ingressos, o que não é verdade, pois o evento é gratuito em todos os 4 dias de shows no anfiteatro da Fortaleza de São José de Macapá, de 28 a 31.

Ao ver que tinha cometido um erro – ou um crime, provavelmente investigado em breve – Diego, desesperadamente, apagou todas as mensagens. Mas, já era tarde: muita gente do grupo já tinha visto e printado as publicações do secretário, que é considerado homem de confiança e um dos principais conselheiros do prefeito Dr. Furlan (MDB).

Os prints capturados logo viralizaram para outros canais de conversação da internet. As fake news não eram simples mensagens. Eram artes, claramente produzidas por um designer profissional. Além de trazerem desinformação, as mensagens de Diego Santos também atacavam diretamente o governador do Amapá, Clécio Luís, e sua gestão.

Jornalistas e analistas políticos logo foram à internet reforçar mais ainda as já existentes suspeitas da existência de um suposto “gabinete do ódio”, estrutura informal destinada a disseminar ataques e fake news contra adversários políticos do prefeito de Macapá, Dr. Furlan (MDB).

Alguns jornalistas que estão no grupo onde as fake news foram propagadas por Diego ficaram indignados e avisaram que exigiriam nota de repúdio ao Sindicato dos Jornalistas do Amapá (Sindjor).

Padrão de comportamento

Este não é o primeiro episódio polêmico envolvendo Diego Santos. Em junho deste ano, ele se tornou réu em um processo por injúria e difamação após ser acusado de espalhar fake news contra o governador em outro grupo de WhatsApp. Na ocasião, a Justiça aceitou a queixa-crime, e Diego foi intimado a apresentar sua defesa.

Além disso, ele foi alvo de denúncias de irregularidades na contratação de serviços emergenciais de publicidade durante sua gestão como secretário. Relatórios apontam pagamentos indevidos, ultrapassando os limites contratuais e utilizando recursos do Fundo Municipal de Saúde para fins publicitários do evento Macapá Verão.

Até o momento, Diego Santos e a Prefeitura de Macapá não se manifestaram oficialmente sobre o ocorrido.