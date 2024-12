Secretário de Comunicação de Macapá tenta justificar disseminação de fake news sobre Réveillon do Amapá

Diego Santos afirmou que queria apenas checar a veracidade de possíveis cancelamentos de shows, mas não convenceu jornalistas

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Mais uma polêmica envolvendo o secretário de Comunicação da Prefeitura de Macapá, flagrado disseminando informações falsas em um grupo de WhatsApp, ganhou destaque na imprensa local nesta quarta-feira (18). O episódio ocorreu após o gestor compartilhar um pacote de fake news sobre supostos cancelamentos de shows do Réveillon organizado pelo Governo do Amapá.

A repercussão negativa levou o secretário a divulgar uma nota oficial para tentar justificar o ocorrido. Segundo ele, o compartilhamento do conteúdo ocorreu “de forma involuntária e equivocada”.

“Ao abrir meu WhatsApp, fui surpreendido com diversos materiais — cards, vídeos — em diversos meios de comunicação… Acabei mandando a um grupo aleatório de política, quando na verdade queria mandar em privado a um amigo, para questionar sobre a veracidade daquelas informações”, explicou.

O secretário afirma ainda que, ao perceber o erro, teria apagado imediatamente o conteúdo compartilhado.

“Apesar de ter ficado exposto por no máximo 30 segundos, deu tempo suficiente para que membros do tal grupo fizessem prints e tornassem o fato viral, tornando-o matéria e cobertura de alguns sites”, declarou.

No entanto, o pedido de desculpas e a tentativa de esclarecimento não convenceram. A reportagem publicada pelo portal SelesNafes.com ressaltou que a disseminação de informações falsas, ainda que breve, pode causar impactos significativos à opinião pública e minar a credibilidade de eventos oficiais.

“De antemão, deixo claro que os fatos que circulam na grande rede já são notórios da sociedade”, afirmou, sem, no entanto, reconhecer diretamente o erro de veicular informações que ainda não haviam sido confirmadas.

O Sindicato dos Jornalistas do Amapá divulgou uma nota de repúdio classificando com “ainda mais grave o episodio, por se tratar de uma pessoa com responsabilidade pública”.

O episódio gerou debates em grupos sobre o papel de gestores públicos na responsabilidade de informar e o impacto da desinformação. Especialistas alertam que figuras públicas devem ser criteriosas ao compartilhar conteúdo em plataformas digitais, especialmente em tempos de polarização e alta circulação de fake news.

O Governo do Amapá ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso, mas fontes internas indicam que os eventos do Réveillon seguem confirmados e com a programação inalterada. Enquanto isso, a credibilidade do secretário segue sob questionamento.