Sem adversário, Josivaldo Abrantes pode ser mantido presidente da Câmara de Vereadores

Com a definição da data para a posse dos eleitos, solenidade irá marcar também a composição de mesa diretora da casa de leis.

Compartilhamentos

Por JONHWENE SILVA, de Santana

A Câmara de Vereadores de Santana, município localizado a 17 km de Macapá, definiu para o dia 1º de janeiro de 2025 a data da solenidade de posse dos eleitos na segunda maior cidade do Amapá em número de habitantes. A casa legislativa poderá reconduzir ao cargo de presidente o vereador Josivaldo Abrantes, conhecido como “Rato” (PDT). Até o momento, nenhum outro nome entre os eleitos manifestou interesse em concorrer ao posto máximo da mesa diretora.

A Câmara de Santana conta com 15 vereadores, sendo 10 homens e 5 mulheres. Rato já presidiu o legislativo municipal e foi aclamado na última legislatura (2023-2024). Reeleito para seu quarto mandato com 2.201 votos (3,21%), o economista afirmou que já conta com o apoio de 13 vereadores para sua recondução.

“Com a definição da solenidade de posse, coloquei meu nome à disposição para concorrer novamente à presidência. Acredito que já tenho experiência suficiente para conduzir esta casa de leis e devo ser reconduzido ao cargo. Até o momento, não vi nenhum outro nome se colocando à disposição para concorrer à presidência da mesa diretora”, destacou Rato.

A escolha do novo presidente ocorrerá logo após a posse dos 15 vereadores, do prefeito eleito e do vice-prefeito. A solenidade está marcada para as 18h, no Plenário Vereador Vicente Marques.