“Será um mandato mais próximo do povo”, diz vereadora eleita em Santana

Ithiara Madureira afirma que pretende realizar uma legislatura sem abrir mão de sua função fiscalizadora.

Compartilhamentos

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Eleita com 2.817 votos (4,11%), a vereadora Ithiara Madureira (Solidariedade) assumirá, pela primeira vez, a missão de lutar por melhorias para a população de Santana, município localizado a 17 km de Macapá. Ex-secretária de Saúde na gestão do prefeito Bala Rocha, Ithiara promete intensificar ações voltadas à qualidade de vida dos cidadãos e reforçar a aproximação com a comunidade, priorizando os mais vulneráveis.

“Será um mandato mais próximo do povo, com quem precisamos escutar e dialogar. É necessário ouvir quem está na ponta, mesmo aqueles que não votaram em mim, afinal, sou vereadora de Santana. Sabemos que há pessoas que mais precisam, os mais necessitados, e para essas pessoas vamos ter um olhar diferenciado, mais próximo”, afirmou.

Natural de Eunápolis, na Bahia, Ithiara Madureira, de 40 anos, é fisioterapeuta e terapeuta ocupacional. Esta foi sua segunda candidatura, e agora ela conquistou uma vaga no Legislativo municipal.

Durante os primeiros quatro anos do mandato de Bala Rocha, Ithiara esteve à frente da Secretaria de Saúde, onde implementou novos serviços especializados e fortaleceu a atenção primária e de média complexidade.

“A saúde terá uma atenção especial, mas, como vereadora eleita, penso em realizar um mandato mais amplo e, sobretudo, cumprir a missão que o cargo exige, que é fiscalizar. Além disso, pretendo dialogar bastante com o gestor municipal. Apenas assim conseguiremos traçar diagnósticos mais precisos sobre a realidade das pessoas”, destacou.

No último dia 16 de novembro, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) diplomou o prefeito Bala Rocha, a vice-prefeita Isabel Nogueira, Ithiara Madureira e outros 14 vereadores para o mandato de quatro anos no Legislativo municipal.