Show de Alok muda de horário e terá projeções com drones

no Réveillon do Amapá

no Réveillon do Amapá

Previsão inicial era de que o show começaria à meia-noite, mas foi antecipado para as 23h30

Compartilhamentos

Por RODRIGO DIAS

O DJ brasileiro Alok, destaque internacional, realizará um show nesta segunda-feira (30) em Macapá, como parte do 3º dia do maior Réveillon da Amazônia, promovido pelo governo do Amapá.

Inicialmente, a apresentação estava prevista para começar à meia-noite, mas, conforme informou a Secretaria de Comunicação do Amapá no início da tarde, o horário foi antecipado para 23h30.

Desde as primeiras horas da manhã, fãs do artista já ocupam o local do evento, aguardando ansiosamente o espetáculo, que promete uma experiência vibrante de música eletrônica, luzes e cores.

Segundo apuração do Portal SN, haverá um show de projeções no céu utilizando drones, elemento que se tornou uma marca registrada das apresentações de Alok em grandes eventos no Brasil e no exterior.

Apesar do destaque, detalhes como a quantidade de drones utilizados permanecem em sigilo por questões contratuais. O espetáculo acontecerá no icônico anfiteatro da Fortaleza de São José de Macapá.