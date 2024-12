Show de comédia com atriz da ‘Praça é Nossa’ diverte plateias no Amapá neste fim de semana

Protagonista é a atriz e influencer digital Luziane Baierle, conhecida por suas atuações no humorístico A Praça é Nossa, do SBT.

Da REDAÇÃO

O Teatro Municipal Silvio Romero, em Santana, a 17 km de Macapá, será palco de um espetáculo de comédia que promete arrancar muitas risadas do público. Neste domingo (8), às 19h30, o show ‘Virgem aos 40 anos.com’ chega ao Amapá com a atriz e influencer digital Luziane Baierle, conhecida por suas atuações no humorístico A Praça é Nossa, do SBT.

Com classificação indicativa de 14 anos, a peça narra as desventuras de uma mulher virgem que, no dia do seu aniversário, decide contratar uma agência de garotos acompanhantes. O que era para ser um presente para si mesma se transforma em uma sequência de situações hilárias e inusitadas, com um final surpreendente. Luziane divide o palco com o ator Carlos Denoni, que dá vida a cinco personagens diferentes em uma performance cheia de versatilidade e humor.

Os ingressos promocionais custam R$ 60 e incluem a doação de 1 kg de alimento não perecível, enquanto a entrada inteira é vendida por R$ 120. As vendas estão disponíveis nas Lojas Jumbinha de Macapá e Santana, além da plataforma online IngressoMix.com.

Talento e carisma

Protagonista do espetáculo, Luziane Baierle é uma figura marcante da comédia brasileira. Ex-comissária de bordo da VASP e ex-Miss Toledo (PR), ela representou o Paraná no Miss Brasil em 1999, onde foi premiada como Miss Personalidade. Luziane também se destacou no mundo fitness, conquistando títulos como Garota Fitness e campeã brasileira de Body Fitness, representando o Brasil em uma competição mundial na República Tcheca.

Na TV, iniciou sua carreira em 2000, no humorístico A Praça é Nossa, com a personagem Amaralinda. Passou pela Band com a personagem Sarita Sarada em Uma Escolinha Muito Louca e retornou ao SBT com papéis como Dona Dadá e a “Gata do Pole Dance”. No teatro, integrou produções como Café com Bobagem e As Garotas do 111.

Com uma trajetória marcada pela versatilidade e carisma, Luziane promete levar sua experiência e talento para o palco do Teatro Silvio Romero em um espetáculo repleto de humor e diversão.

Serviço

Data: 08 de dezembro (domingo)

Horário: 19:30

Classificação: 14+

Local: Teatro Silvio Romero, Santana – AP

Mais informações: (96) 99181-0030

Ingressos: Lojas Jumbinha de Macapá e Santana

Venda Online: IngressoMix.com