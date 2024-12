Tesoureiro do crime organizado do Pará é preso no Amapá

Ele foi localizado escondido em uma casa no município de Laranjal do Jari, a 289 km de Macapá.

Uma operação conjunta das forças de segurança resultou na prisão de um dos principais líderes do crime organizado no município de Breves, no estado do Pará. A captura ocorreu nesta quarta-feira (4), em Laranjal do Jari, sul do Amapá, como parte da operação “Saldo Devedor” da polícia paraense para desarticular os chefes financeiros de uma das maiores facções criminosas do Brasil, originada no Rio de Janeiro.

O homem preso, identificado como coordenador regional da facção em Breves, ocupava funções estratégicas na organização. Além de liderar as atividades criminosas na região, ele atuava como tesoureiro, sendo responsável pela logística financeira que incluía a movimentação de armas e drogas. O suspeito também integrava o conselho gestor da facção, conhecido como “Disciplina Final”, onde participava das principais decisões operacionais do grupo.

A operação no Amapá foi conduzida pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO), com o apoio da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Laranjal do Jari e do 11º Batalhão da Polícia Militar do estado. A prisão faz parte de uma série de ações realizadas no âmbito da operação “Saldo Devedor”, que já contabiliza mais de 35 prisões no Pará.

O trabalho coordenado das forças de segurança evidencia o impacto da repressão financeira no enfraquecimento de organizações criminosas. As autoridades afirmaram que a prisão do tesoureiro representa um duro golpe na estrutura da facção, uma vez que ele era peça-chave na sustentação econômica e logística das atividades ilícitas.

A operação segue em andamento, e novos desdobramentos são esperados nas próximas semanas.